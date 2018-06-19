Дистрибьютор алкоголя арендовал 14 тыс. кв м складов во «Внуково II»

МОСКВА , 19 июн — РИА Недвижимость. Дистрибьютор премиального алкоголя AST-Alcohol Service Technologies арендовал склад общей площадью 13,46 тысячи квадратных метров в логистическом парке «Внуково II» в Москве, говорится в пресс-релизе S. A. Ricci.

Логистический комплекс «Внуково II» расположен на юго-западе Москвы, между Киевским и Боровским шоссе. Арендная площадь логистического парка — 320 тысяч квадратных метров. Расстояние до МКАД составляет 19 километров, до ТТК — 30 километров. Рядом располагается международный аэропорт Внуково

Как говорится в материалах на сайте компании, AST-Alcohol Service Technologies, компания существует с 1992 года.