В культурном центре «Вдохновение» сегодня расскажут о наводнениях

Где и почему случаются наводнения? Как устроена речная долина, и какие ее части могут оказаться под водой? Какие страны страдают от наводнений чаще всего и только ли вода опасна? На встрече слушатели узнают, когда в последний раз затапливало Москву и может ли затопить снова.

Природные явления — это причина появления древних богов и мифологии в жизни людей. Впервые увидев молнию, лесной пожар, северное сияние, солнечное затмение, человек и подумать не мог, что все это может иметь под собой научное основание. Ученые продолжают изучать различные явления природы: в недрах и глубинах земли, на других планетах и за пределами галактики. О цунами, извержениях вулканов, наводнениях и ураганах, оползнях и селях на цикле лекций «Тайны стихий» смогут узнать взрослые и дети в возрасте от 6 лет.

Начало 19 июня, 19:00 в «Интеллект-классе». Лекции ориентированы на детей от 6 лет и их родителей. Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.