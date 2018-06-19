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В культурном центре «Вдохновение» сегодня расскажут о наводнениях
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В культурном центре «Вдохновение» сегодня расскажут о наводнениях 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Где и почему случаются наводнения? Как устроена речная долина, и какие ее части могут оказаться под водой? Какие страны страдают от наводнений чаще всего и только ли вода опасна? На встрече слушатели узнают, когда в последний раз затапливало Москву и может ли затопить снова.
Лектор — Юлия Кузнецова, научный сотрудник географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат географических наук, основатель проекта «Окно в природу». В течение лекций Юлия расскажет о научной стороне возникновения стихийных явлений, о природных особенностях, процессах их вызывающих и мерах безопасности.
Природные явления — это причина появления древних богов и мифологии в жизни людей. Впервые увидев молнию, лесной пожар, северное сияние, солнечное затмение, человек и подумать не мог, что все это может иметь под собой научное основание. Ученые продолжают изучать различные явления природы: в недрах и глубинах земли, на других планетах и за пределами галактики. О цунами, извержениях вулканов, наводнениях и ураганах, оползнях и селях на цикле лекций «Тайны стихий» смогут узнать взрослые и дети в возрасте от 6 лет.
Начало 19 июня, 19:00 в «Интеллект-классе». Лекции ориентированы на детей от 6 лет и их родителей. Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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