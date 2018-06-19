Три пляжа в Иркутской области признаны опасными для купания

Лабораторные исследования качества воды в местах массового отдыха стали поводом к признанию трех пляжей в Приангарье непригодными для купания.

Забор воды производился в 72 точках. За последнюю неделю исследований по микробиологическим показателям была забракована вода в Сарайском заливе поселка Хужир на Ольхоне, опасны воды Братского водохранилища в поселке Балаганский, а также озера Аляты Аларского района.

Загрязнение этих водоемов специалистами расценивается как опасное, создающее угрозу развития инфекционных заболеваний у населения.

Главам муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных исследованиях и предписание о размещении в зонах видимости на пляжах предупреждающих стендов об опасности купания.