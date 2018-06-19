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Три пляжа в Иркутской области признаны опасными для купания
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Три пляжа в Иркутской области признаны опасными для купания 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Лабораторные исследования качества воды в местах массового отдыха стали поводом к признанию трех пляжей в Приангарье непригодными для купания.
Забор воды производился в 72 точках. За последнюю неделю исследований по микробиологическим показателям была забракована вода в Сарайском заливе поселка Хужир на Ольхоне, опасны воды Братского водохранилища в поселке Балаганский, а также озера Аляты Аларского района.
Загрязнение этих водоемов специалистами расценивается как опасное, создающее угрозу развития инфекционных заболеваний у населения.
Главам муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных исследованиях и предписание о размещении в зонах видимости на пляжах предупреждающих стендов об опасности купания.
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