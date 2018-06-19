Правительство выделило дополнительно 17,5 млн рублей пострадавшим от наводнений в Приморье

Два распоряжения правительства РФ опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В них на компенсации гражданам, чье имущество пострадало в 2017 году от сильных дождей, выделяется 16,7 млн рублей, а пострадавшим от наводнения 2016 года — 870 тыс. рублей.

"Финансирование выделяется в рамках судебных решений людям, пострадавшим в ходе наводнения 2016-2017 годов. Тем, кто смог установить факт проживания в жилом помещении на момент чрезвычайной ситуации. Граждане, имеющие регистрацию в доме, пострадавшем от наводнения, выплаты получили ранее. Работа продолжается, поскольку некоторые решения находятся на рассмотрении в суде, в стадии вступления в законную силу или устранения замечаний по ранее направленным документам", рассказали ТАСС в департаменте.

Ливни в начале августа 2017 года вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно.

В 2016 году, в конце августа, на Приморье обрушился Тайфун «Лайонрок», в регионе выпала трехмесячная норма осадков. 4-6 сентября Приморье оказалось под влиянием тайфуна «Немтеун», который принес дополнительно до трех декадных норм осадков. От наводнения в общей сложности пострадали более 40 тысяч человек.