Ещё
На реке Камчатка перевернулась лодка с рыбаками, один человек пропал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На реке Камчатка перевернулась лодка с рыбаками, один человек пропал 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн — РИА Новости. Лодка с рыбаками провернулась на реке Камчатка вблизи посёлка Козыревск, один из находившихся на борту мужчин пропал, сообщает краевой главк МЧС.
Отмечается, что информация о происшествии поступила спасателям во вторник днём по местному времени.
"Как стало известно, на реке Камчатка около п. Козыревск перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Одного из них сильным течением затянуло в водоворот. Второму пострадавшему удалось зацепиться за нос лодки. Рыбак не смог самостоятельно выбраться из воды и начал звать на помощь", — говорится в сообщении.
По информации спасательного ведомства, на помощь мужчине пришёл сотрудник местного пожарного поста, который в это время находился в своём доме, расположенном на берегу реки.
"Пожарный на моторной лодке добрался до пострадавшего, помог ему забраться в маломерное судно и доставил его до берега. Медицинская помощь пострадавшему мужчине не понадобилась", — сообщает МЧС.
Там добавили, что поиски пропавшего мужчины в настоящее время продолжаются.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход москвича среднего класса203
Второму мегамосту в России дан старт366
России предрекли отказ от Крыма1341
Известную актрису сдали в психиатрическую клинику5
Россиян освободят от одного налога105
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
00:16
Известную актрису сдали в психиатрическую клинику
Шоу-бизнес
01:19
Москву ждет жара и грозы
Погода Новости Москвы
01:00
Назван доход москвича среднего класса
Личный счет
04:34
Второму мегамосту в России дан старт
Компании Экономика
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение