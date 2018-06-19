Ещё
Направлявшийся на Камчатку Boeing был вынужден совершить экстренную посадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Направлявшийся на Камчатку Boeing был вынужден совершить экстренную посадку 

Национальный Туристический Союз 29 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Согласно данным, полученным в Информационном агентстве «Интерфакс-туризм», самолет авиакомпании «Глобус», которая входит в группу S7 Airlines, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
Boeing 737 800, на борту которого находились 157 пассажиров, в ночь на вторник около полуночи по местному времени вылетел по маршруту Новосибирск-Петропавловск-Камчатский.
Однако капитан воздушного судна был вынужден сменить направление из-за попавшей в двигатель птицы. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. По факту инцидента проводится следственная проверка для выявления вероятных причин.
Добавим, что все пассажиры, находящиеся на борту обозначенного судна, вылетели к месту назначения резервным бортом.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Посольство РФ не располагает данными о российских жертвах землетрясения в Японии Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 350 человек Землетрясение в Японии отразилось на психологическом состоянии национальной сборной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход москвича среднего класса213
Второму мегамосту в России дан старт373
России предрекли отказ от Крыма1343
Хизер Локлир сдали в психиатрическую клинику5
Россиян освободят от одного налога106
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
00:16
Известную актрису сдали в психиатрическую клинику
Шоу-бизнес
01:19
Москву ждет жара и грозы
Погода Новости Москвы
01:00
Назван доход москвича среднего класса
Личный счет
04:34
Второму мегамосту в России дан старт
Компании Экономика
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение