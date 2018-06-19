Направлявшийся на Камчатку Boeing был вынужден совершить экстренную посадку

Boeing 737 800, на борту которого находились 157 пассажиров, в ночь на вторник около полуночи по местному времени вылетел по маршруту Новосибирск-Петропавловск-Камчатский.

Однако капитан воздушного судна был вынужден сменить направление из-за попавшей в двигатель птицы. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. По факту инцидента проводится следственная проверка для выявления вероятных причин.

Добавим, что все пассажиры, находящиеся на борту обозначенного судна, вылетели к месту назначения резервным бортом.