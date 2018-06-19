Удвоенные темпы. Как ремонтируют дороги в Серпухове

Жители решают сами

В разговоре с «360» глава Серпухова подчеркнул, что с каждым годом темпы ремонта автодорог увеличиваются. В этом году на это потратят более полумиллиарда рублей. Всего будут отремонтированы 93 муниципальные дороги и 29 тротуаров.

«На протяжении последних двух-трех лет мы самое серьезное внимание уделяем ремонту и развитию дорожной сети в городском округе Серпухов. Если в 2015–2016 годах новый асфальт был уложен на 56 дорогах протяженностью более 30 километров, то в 2017 году темпы были удвоены, мы отремонтировали более 50 дорог и 34 тротуаров. На эти цели направили более 260 миллионов рублей. Ремонтные работы проводятся с учетом пожеланий жителей», — рассказал Дмитрий Жариков.

Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области «360» сообщили, что в 2018 году объем финансирования ремонта дорог в Серпухове увеличился в два раза по сравнению с 2017-м. Планируется отремонтировать 105 участков магистралей. Уже сейчас полностью отремонтированы семь региональных и 14 муниципальных дорог.

С 2017 года жители сами начали определять участки дорог, которые нуждаются в реконструкции. Голосование проходит на портале «Добродел». В прошлом году по решению местных жителей был отремонтирован трехкилометровый участок на улице Северное шоссе. В 2018 году горожане проголосовали за ремонт еще 39 дорог. Уже сейчас ведется активное составление плана на 2019 год, принять участие в котором также можно на «Доброделе».

Сколько отремонтировали?

В 2015 году в Серпухове отремонтировали 31 дорогу, протяженностью 10 километров. На эти цели потратили 89 миллионов рублей.

В 2016 году общая стоимость работ составила 114 миллионов рублей. За год в Серпухове отремонтировали 20 километров проезжей части — это почти 24 муниципальные дороги. В порядок также привели 15 тротуаров.

2017-й оказался более продуктивным. Работы в прошлом году велись в удвоенном темпе. В городе отремонтировали 50 дорог, протяженностью 32 километра и 34 тротуара. В ремонт вложили порядка 261 миллиона рублей.

За 2018 год в городе отремонтируют девять участков дорог, протяженность 12 километров, а также поменяют асфальтобетонное покрытие на 93 участках дорог, протяженность 51 километр. «Ремонт муниципальной сети выполняется с привлечением софинансирования из регионального дорожного фонда, в соотношении — 95% — региональный фонд и 5% — муниципалитет. В текущем сезоне в порядок приведут еще девять тротуаров», — рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Сейчас рабочие приступили к укладке бордюрного камня на Большом Высоцком переулке, а также Калужском и Заводском проездах. «Завершено асфальтирование проезжей части и площади под Соборной горой и участка улицы Большой Профсоюзной (от улицы Чернышевского до улицы Энгельса). Также серпуховским управлением „Мосавтодора“ был заасфальтирован участок улицы первой Московской от перекрестка с улицы Володарского до пересечения с улицей Ворошилова», — отметили в пресс-службе. Качество, сроки, а также ход работы в Серпухове контролирует глава городского округа Дмитрий Жариков.

Какие региональные дороги отремонтируют?

• «Васильевское — Серпухов» с 9,3 км по 10 км;

• ул. Дальняя с 0 км по 0,4 км;

• «Серпухов — Причалы» с 0,6 км по 2 км;

• ул. Володарского с 0 км по 1,2 км;

• ул. Чернышевского с 0,6 км по 1,6 км;

• пл. Ленина с 0 км по 0,5 км;

• ул. Екатерины Дашковой с 0 км по 1,3 км;

• Окское шоссе с 0,7 км по 1,1 км;

• Борисовское шоссе с 0 км по 2,1 км.