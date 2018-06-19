Ещё
Японскую Осаку продолжает трясти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японскую Осаку продолжает трясти 

Вести.Ru 36 минут назад
В японской префектуре Осака, где 18 июня произошло мощное землетрясение, зафиксированы новые подземные толчки. Их мощность оценивается в 4 балла по 7-балльной шкале, используемой в Японии. Местные власти предупредили жителей о риске оползней и обрушения зданий, сообщает "Интерфакс".
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло накануне на юго-западе японского острова Хонсю, его очаг находился в северной части префектуры Осака на глубине 13 километров. Жертвами стихии стали 4 человека, еще 376 получили различные травмы.
Землетрясение привело к возгораниям, а также к перебоям с подачей газа и воды. Прекратилась подача электроэнергии в 170 тысяч квартир и домов. Движение всех поездов на острове было остановлено, а аэропорт Кансай прервал прием самолетов.
Для жителей было открыто более 300 эвакуационных пунктов. Спустя сутки после землетрясения в них находятся около 1,5 тысячи человек.
Вести.Ru: последние новости
В Японии почти 1,5 тысячи человек находятся в центрах эвакуации после землетрясения В Кемеровской области горит шахта: эвакуированы 114 горняков В Китае разбился вертолет со спасателями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход москвича среднего класса203
Второму мегамосту в России дан старт366
России предрекли отказ от Крыма1341
Известную актрису сдали в психиатрическую клинику5
Россиян освободят от одного налога105
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
00:16
Известную актрису сдали в психиатрическую клинику
Шоу-бизнес
01:19
Москву ждет жара и грозы
Погода Новости Москвы
01:00
Назван доход москвича среднего класса
Личный счет
04:34
Второму мегамосту в России дан старт
Компании Экономика
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение