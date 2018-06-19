Японскую Осаку продолжает трясти

В японской префектуре Осака , где 18 июня произошло мощное землетрясение, зафиксированы новые подземные толчки. Их мощность оценивается в 4 балла по 7-балльной шкале, используемой в Японии . Местные власти предупредили жителей о риске оползней и обрушения зданий, сообщает "Интерфакс"

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло накануне на юго-западе японского острова Хонсю, его очаг находился в северной части префектуры Осака на глубине 13 километров. Жертвами стихии стали 4 человека, еще 376 получили различные травмы.

Землетрясение привело к возгораниям, а также к перебоям с подачей газа и воды. Прекратилась подача электроэнергии в 170 тысяч квартир и домов. Движение всех поездов на острове было остановлено, а аэропорт Кансай прервал прием самолетов.

Для жителей было открыто более 300 эвакуационных пунктов. Спустя сутки после землетрясения в них находятся около 1,5 тысячи человек.