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Реки на улицах и поваленные деревья — на Тбилиси обрушился ливень
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Реки на улицах и поваленные деревья — на Тбилиси обрушился ливень 

Sputnik Азербайджан 59 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 19 июн — Sputnik. Ливневые дожди вновь создали проблемы в Тбилиси: в службу по управлению чрезвычайными ситуациями за минувшую ночь поступило более 200 обращений о помощи, сообщает Sputnik Грузия.
Наибольшее количество вызовов поступило от жителей двух районов столицы — Глдани-Надзаладеви и Исани-Самгори. Из-за обильных осадков на дорогах образовались реки, подтоплены подвалы некоторых домов. А сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач.
В поселении Гиоргицминда, в районе Глдани-Надзаладеви, на проезжую часть обрушилась часть горы.
В результате сильного дождя оказалась подтоплена и подземная парковка торгового центра «Галери» на проспекте Руставели в центре Тбилиси. По предварительным данным, вода проникла и в несколько магазинов торгового центра.
Корме того, было парализовано движение автотранспорта у мостов в районе Варкетили на окраине города.
Вновь сложная ситуация возникла на территории, прилегающей к станции метро «Театр Ахметели». В подземном переходе затопило несколько магазинов.
В течение ночи пожарные спасатели боролись с последствиями непогоды. За процессом лично следили мэр Тбилиси Каха Каладзе, вице-мэр Илия Элошвили и руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями Александр Хвадагиани.
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