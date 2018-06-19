Реки на улицах и поваленные деревья — на Тбилиси обрушился ливень

БАКУ , 19 июн — Sputnik . Ливневые дожди вновь создали проблемы в Тбилиси : в службу по управлению чрезвычайными ситуациями за минувшую ночь поступило более 200 обращений о помощи, сообщает Sputnik Грузия

Наибольшее количество вызовов поступило от жителей двух районов столицы — Глдани-Надзаладеви и Исани-Самгори. Из-за обильных осадков на дорогах образовались реки, подтоплены подвалы некоторых домов. А сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач.

В поселении Гиоргицминда, в районе Глдани-Надзаладеви, на проезжую часть обрушилась часть горы.

В результате сильного дождя оказалась подтоплена и подземная парковка торгового центра «Галери» на проспекте Руставели в центре Тбилиси. По предварительным данным, вода проникла и в несколько магазинов торгового центра.

Корме того, было парализовано движение автотранспорта у мостов в районе Варкетили на окраине города.

Вновь сложная ситуация возникла на территории, прилегающей к станции метро «Театр Ахметели». В подземном переходе затопило несколько магазинов.