Спасатели полчаса взламывали дверь, чтобы потушить пожар на Кубани 

Возгорание началось около 23 часов в одном из продуктовых магазинов по улице Западная в Ейске. Сообщение о том, что из магазина валят клубы черного дыма поступило в службу 01 от жителя близлежащего дома.
Через полчаса спасателям удалось войти в здание и потушить возгорание. На тот момент магазин был закрыт, поэтому в пожаре никто не пострадал.
Накануне вечером пожар произошел на территории краснодарской исправительной колонии № 14 в Прикубанском округе края. Возгорание случилось на улице. Погибших и пострадавших нет.