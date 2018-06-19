Спасатели полчаса взламывали дверь, чтобы потушить пожар на Кубани

Возгорание началось около 23 часов в одном из продуктовых магазинов по улице Западная в Ейске. Сообщение о том, что из магазина валят клубы черного дыма поступило в службу 01 от жителя близлежащего дома.

Через полчаса спасателям удалось войти в здание и потушить возгорание. На тот момент магазин был закрыт, поэтому в пожаре никто не пострадал.