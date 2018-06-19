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Спасатели полчаса взламывали дверь, чтобы потушить пожар на Кубани
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Спасатели полчаса взламывали дверь, чтобы потушить пожар на Кубани 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Возгорание началось около 23 часов в одном из продуктовых магазинов по улице Западная в Ейске. Сообщение о том, что из магазина валят клубы черного дыма поступило в службу 01 от жителя близлежащего дома.
Через полчаса спасателям удалось войти в здание и потушить возгорание. На тот момент магазин был закрыт, поэтому в пожаре никто не пострадал.
Накануне вечером пожар произошел на территории краснодарской исправительной колонии № 14 в Прикубанском округе края. Возгорание случилось на улице. Погибших и пострадавших нет.
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