Ещё
В Хакасии горит абазинский лес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хакасии горит абазинский лес 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Абазинском лесничестве произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировано в 45 километрах от ближайшего населенного пункта — села Малые Арбаты. Как сообщили в пресс-службе Минприроды и экологии республики, район, где произошел пожар весьма труднодоступный. Во вторник, 19 июня, в ликвидации принимали участие двадцать человек, а также пять единиц техники. Отмечено, что на борьбу с лесным пожаром призваны и бульдозеры. Не исключено, что к ликвидации очага возгорания привлекут арендаторов лесных участков.
По предварительным данным причиной пожара могла стать сухая гроза. Отметим, что с начала пожароопасного сезона это уже десятое ЧП. Площадь, пройденная огнем, по словам специалистов, составляет около 80 гектаров.
Отметим, что в конце мая лесной пожар чуть не уничтожил Хинганский заповедник в Амурской области, но благодаря усилиям огнеборцев, удалось избежать более серьезного ущерба природе.
Фото: Pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Службы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы подъема воды Игроки сборной Японии не выспались из-за сирены в гостинице Саранска Дамбу и мост размыло в Карачаево-Черкесии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход москвича среднего класса213
Второму мегамосту в России дан старт373
России предрекли отказ от Крыма1343
Хизер Локлир сдали в психиатрическую клинику5
Россиян освободят от одного налога106
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
00:16
Известную актрису сдали в психиатрическую клинику
Шоу-бизнес
01:19
Москву ждет жара и грозы
Погода Новости Москвы
01:00
Назван доход москвича среднего класса
Личный счет
04:34
Второму мегамосту в России дан старт
Компании Экономика
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение