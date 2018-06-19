В Хакасии горит абазинский лес

В Абазинском лесничестве произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировано в 45 километрах от ближайшего населенного пункта — села Малые Арбаты. Как сообщили в пресс-службе Минприроды и экологии республики, район, где произошел пожар весьма труднодоступный. Во вторник, 19 июня, в ликвидации принимали участие двадцать человек, а также пять единиц техники. Отмечено, что на борьбу с лесным пожаром призваны и бульдозеры. Не исключено, что к ликвидации очага возгорания привлекут арендаторов лесных участков.

По предварительным данным причиной пожара могла стать сухая гроза. Отметим, что с начала пожароопасного сезона это уже десятое ЧП. Площадь, пройденная огнем, по словам специалистов, составляет около 80 гектаров.

Отметим, что в конце мая лесной пожар чуть не уничтожил Хинганский заповедник в Амурской области , но благодаря усилиям огнеборцев, удалось избежать более серьезного ущерба природе.

Фото: Pixabay.com.