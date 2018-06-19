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Спасатели вытащили из воды нетрезвого мужчину в районе Болотной площади
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Спасатели вытащили из воды нетрезвого мужчину в районе Болотной площади 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Столичные спасатели станции «Крымский мост» вытащили из воды нетрезвого жителя столицы в районе Болотной площади.
Сообщение о том, что в водоотводной канал упал мужчина, инспекторы получили в 7:55 по московскому времени.
— В 8:00 мужчина был поднят с поверхности воды в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали «ВМ» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Уточняется, что медики оказали помощь пострадавшему на месте — он в госпитализации не нуждался. По словам мужчины, он москвич 1995 года рождения.
Инцидент произошел в 1000 метрах от поисково-спасательной станции «Крымский мост» и в пяти метрах от берега.
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