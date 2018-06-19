Названы самые долгие перелеты в мире

В ближайшее время состоится первый полет Airbus 350XWB‐ULR «Сингапурских авиалиний». Дальность перелета рейса Сингапур Москва составит порядка 15 000 километров. Пока же эксперты решили рассказать о пяти самых длительных авиапутешествиях в мире. Об этом сообщил Daily Mail.

Пассажиры 18 часов находятся в воздухе во время перелета из Окленда ( Новая Зеландия ) в Доху ( Катар ). Пилоты преодолевают за это время 14 535 километров.

На втором и третьем местах данного рейтинга оказались путешествия из австралийского Перта в Лондон и из новозеландского Окленда в Дубай . Расстояние между этими пунктами составляет 14 498 километров.

На четвертой строчке расположился рейс Лос-Анджелес — Сингапур. Города разделяют 14 114 километров. Пятерку лидеров замыкает полет из Хьюстона в Сидней . Между ними 13 834 километров.

Самолеты из Сингапура в Нью-Йорк начнут летать в октябре 2018 года.

Портал о путешествиях Smarter Travel раскрыл неизвестные прежде секреты авиакомпаний. Оказалось, что перевозчики всегда недоговаривают относительно длительности путешествия. Другая тайна состоит в том, что никто не следит за самолетами в режиме реального времени. Самым коротким авиарейсом в мире был признан перелет между шотландскими островами Уэстрей и Папа-Уэстрей. По разным данным он длился от 47 до 53 секунд.