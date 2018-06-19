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Названы самые долгие перелеты в мире
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Названы самые долгие перелеты в мире 

360tv.ru 1 час назад
В ближайшее время состоится первый полет Airbus 350XWB‐ULR «Сингапурских авиалиний». Дальность перелета рейса СингапурМосква составит порядка 15 000 километров. Пока же эксперты решили рассказать о пяти самых длительных авиапутешествиях в мире. Об этом сообщил Daily Mail.
Пассажиры 18 часов находятся в воздухе во время перелета из Окленда (Новая Зеландия) в Доху (Катар). Пилоты преодолевают за это время 14 535 километров.
На втором и третьем местах данного рейтинга оказались путешествия из австралийского Перта в Лондон и из новозеландского Окленда в Дубай. Расстояние между этими пунктами составляет 14 498 километров.
На четвертой строчке расположился рейс Лос-Анджелес — Сингапур. Города разделяют 14 114 километров. Пятерку лидеров замыкает полет из Хьюстона в Сидней. Между ними 13 834 километров.
Самолеты из Сингапура в Нью-Йорк начнут летать в октябре 2018 года.
Портал о путешествиях Smarter Travel раскрыл неизвестные прежде секреты авиакомпаний. Оказалось, что перевозчики всегда недоговаривают относительно длительности путешествия. Другая тайна состоит в том, что никто не следит за самолетами в режиме реального времени. Самым коротким авиарейсом в мире был признан перелет между шотландскими островами Уэстрей и Папа-Уэстрей. По разным данным он длился от 47 до 53 секунд.
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