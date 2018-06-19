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В Алтайском крае во время урагана произошло более 40 аварий на ЛЭП
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В Алтайском крае во время урагана произошло более 40 аварий на ЛЭП 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
40 технологических нарушений на линиях электропередач произошло в Алтайском крае ночью 19 июня. Из-за прогнозируемого шквалистого ветра до 27 м/с, гроз с ливнем с 24:00 часов 18 июня в филиале «Алтайэнерго» объявили режим повышенной готовности.
«Первыми под удар стихии попали линии электропередачи в Волчихинском и Шипуновском районах, затем ураган прошел по территории Кулундинских и Северных электрических сетей, к ночи ветер бушевал в краевой столице, откуда повернул на северо-восток», — рассказали в компании.
Последствия разгула стихии устраняли 144 человека и 47 единиц техники. За ночь специалисты устранили 28 нарушений на ЛЭП 10 кВ и 12 повреждений на ВЛ 35/110 кВ. Еще на 4 ВЛ 10 кВ работы завершатся в ближайшие 2-3 часа.
Энергоснабжение социально-значимых объектов удалось быстро восстановить по резервной схеме.
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