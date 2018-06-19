Спасатели эвакуировали отдыхающих в кафе Невинномысска 

Спасатели помогли горожанам выбраться из затопленного кафе в Невинномысске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Уровень воды в Кубани поднялся до опасных отметок в воскресенье, 17 июня. В это время в прибрежном кафе «Золотой телёнок» находились 25 человек: отдыхающие и работники. Здание было отрезано толщей воды, и люди оказались заперты внутри. Спасатели ПАСС СК приехали на вызов на автомобиле «НЕФАЗ», помогли людям забраться в грузовик и эвакуировали их в безопасное место.
Тем временем, служащие МЧС оповестили жителей трёх ближайших к реке районов. Они предупредили, что жилища находятся в зоне возможного затопления, поэтому эвакуация может начаться в любой момент. К счастью, уже в понедельник 18 июня Кубань вернулась в своё русло, и проводить эвакуацию не пришлось.