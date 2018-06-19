Неизвестные спалили две дачи под Красным

В деревне Абрамово (Красносельский район) одновременно сгорело два дачных дома, узнал KOSTROMA.TODAY. Пожар произошел 18 июня около пяти часов утра.

В 5:30 утра в главное управление МЧС Костромской области сообщили о пожаре. С огнём боролись 3 пожарных расчёта — из Костромы , Красного и деревни Русиново. Они тушили возгорание более трех часов.

К счастью, единственными жертвами пожара стали дома, которые сгорели дотла. Основная версия ЧП — поджог.

Кстати, с пятницы по понедельник в Костромской области произошло 6 крупных пожаров.