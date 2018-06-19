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Неизвестные спалили две дачи под Красным
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Неизвестные спалили две дачи под Красным 

Kostroma.Today 32 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В деревне Абрамово (Красносельский район) одновременно сгорело два дачных дома, узнал KOSTROMA.TODAY. Пожар произошел 18 июня около пяти часов утра.
В 5:30 утра в главное управление МЧС Костромской области сообщили о пожаре. С огнём боролись 3 пожарных расчёта — из Костромы, Красного и деревни Русиново. Они тушили возгорание более трех часов.
К счастью, единственными жертвами пожара стали дома, которые сгорели дотла. Основная версия ЧП — поджог.
Кстати, с пятницы по понедельник в Костромской области произошло 6 крупных пожаров.
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