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В кратере вулкана Мутновский на Камчатке появилось озеро
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В кратере вулкана Мутновский на Камчатке появилось озеро 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На юге Камчатского полуострова в активной воронке вулкана Мутновский образовалось озеро. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.
«Появление озера в активной воронке вулкана Мутновский наблюдается впервые за всю историю его изучения», — сообщили в пресс-службе ИВиС ДВО РАН.
По словам кандидата геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника ИВиС ДВО РАН Ольги Гириной, есть несколько гипотез возникновения озера в кратере Мутновского. Возможно, озеро образовалось из-за снижения активности вулкана, и влага не успевает испаряться из кратера.
Также предполагается взаимосвязь между вулканами Горелый и Мутновский: возможно в результате активизации Горелого с 2010 по 2014 годы озеро в кратере вулкана испарилось, и появилось на Мутновском.
Ученые намерены исследовать появившееся на Мутновском озеро и выяснить, как оно образовалось.
Житель Приморья взял пять «дальневосточных гектаров» в селе Тереховка Надеждинского района на территории потухшего Барановского вулкана. Мужчина собирается завести на потухшем вулкане животноводческое хозяйство.
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