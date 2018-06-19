В кратере вулкана Мутновский на Камчатке появилось озеро

На юге Камчатского полуострова в активной воронке вулкана Мутновский образовалось озеро. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

«Появление озера в активной воронке вулкана Мутновский наблюдается впервые за всю историю его изучения», — сообщили в пресс-службе ИВиС ДВО РАН.

По словам кандидата геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника ИВиС ДВО РАН Ольги Гириной, есть несколько гипотез возникновения озера в кратере Мутновского. Возможно, озеро образовалось из-за снижения активности вулкана, и влага не успевает испаряться из кратера.

Также предполагается взаимосвязь между вулканами Горелый и Мутновский: возможно в результате активизации Горелого с 2010 по 2014 годы озеро в кратере вулкана испарилось, и появилось на Мутновском.

Ученые намерены исследовать появившееся на Мутновском озеро и выяснить, как оно образовалось.