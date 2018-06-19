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Взрыв газового баллона обрушил кровлю в Семиозерье
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Взрыв газового баллона обрушил кровлю в Семиозерье 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пожар в жилом доме поселка Семиозерье Выборгского района тушили вечером 18 июня. Пресс-служба МЧС сообщает, что во время взрыва газового баллона в доме никого не было
Пожар начался около 22:00. Горел частный дом площадью 20 кв. метров. По словам местных жителей, которые принимали участие в тушении пожара, в момент работ произошел взрыв газа и полностью обрушилась кровля. Дом принадлежит петербуржцам, которых в будний день в поселке не было.
Огонь потушили за час — в 23:17 пожарные полностью справились с возгоранием. На месте работали спасатели 109 пожарной части Ленобласти и 6-й из Петербурга.
Никто не пострадал.
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