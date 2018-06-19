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После землетрясения в Японии произошло 26 афтершоков
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После землетрясения в Японии произошло 26 афтершоков 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За сутки в японской префектуре Осака произошло 26 афтершоков. Из них четыре — толчки в четыре балла по принятой в Японии семибалльной шкале.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой местных метеорологов, повторные толчки могут регистрироваться в этом районе в течение недели. Наиболее сильные вероятны в первые два-три дня.
Напомним, в понедельник утром на севере префектуры Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. В некоторых районах сила толчков доходила до шести баллов по японской семибальной шкале. Потверждена гибель четырех человек, еще 360 пострадали.
В Кумамото в 2016 году основной ущерб и наибольшее число жертв повлекло за собой второе землетрясение. Оно почти не уступало по силе первому (14 апреля — семь баллов по японской шкале, 16 апреля — шесть с плюсом).
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