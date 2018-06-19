Ещё
Наводнения в США: в ряде штатов объявлен режим стихийного бедствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наводнения в США: в ряде штатов объявлен режим стихийного бедствия 

Мир24 1 час назад
Мощные наводнения обрушились на несколько американских штатов. В ряде регионов объявлен режим стихийного бедствия. Один человек погиб, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается, национальная гвардия помогает местным службам в восстановлении дорог.
В частности, режим стихийного бедствия объявлен в округах Хоутон и Меномини штата Мичиган. Некоторые дороги на побережье штата были подтоплены. Штаты Миннесота и Висконсин ливнями были затронуты частично.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Непогода парализовала железнодорожное движение в Грузии В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предрекли отказ от Крыма911
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян221
Российские моряки в КНР умоляют о помощи97
«У США нет морального права требовать кого-то освободить»110
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию249
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение