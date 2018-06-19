Наводнения в США: в ряде штатов объявлен режим стихийного бедствия

Мощные наводнения обрушились на несколько американских штатов. В ряде регионов объявлен режим стихийного бедствия. Один человек погиб, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС

Как отмечается, национальная гвардия помогает местным службам в восстановлении дорог.

В частности, режим стихийного бедствия объявлен в округах Хоутон и Меномини штата Мичиган. Некоторые дороги на побережье штата были подтоплены. Штаты Миннесота и Висконсин ливнями были затронуты частично.

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