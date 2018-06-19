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В Братске полыхает подземный резервуар со скипидаром
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В Братске полыхает подземный резервуар со скипидаром 

Пятый канал 55 минут назад
Фото: Пятый канал
Работники деревообрабатывающего предприятия в Братске едва не пострадали во время пожара. Загорелся подземный резервуар со скипидаром. Огонь распространился на площади примерно 400 квадратных метров, сообщает РИА Новости.
По информации представителей регионального МЧС, на месте пожара развернут оперативный штаб, готовится пенная атака. К предприятию также подъехали дознаватели и эксперты МЧС, чтобы установить, что стало причиной пожара. На месте работает мобильная лаборатория, которая измерит уровень содержания вредных веществ в воздухе.
Ранее Пятый канал сообщал о том, как российский «Человек-паук» спас детей из огня, забравшись по стене дома.
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