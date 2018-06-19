В Братске полыхает подземный резервуар со скипидаром

Работники деревообрабатывающего предприятия в Братске едва не пострадали во время пожара. Загорелся подземный резервуар со скипидаром. Огонь распространился на площади примерно 400 квадратных метров, сообщает РИА Новости

По информации представителей регионального МЧС, на месте пожара развернут оперативный штаб, готовится пенная атака. К предприятию также подъехали дознаватели и эксперты МЧС , чтобы установить, что стало причиной пожара. На месте работает мобильная лаборатория, которая измерит уровень содержания вредных веществ в воздухе.

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