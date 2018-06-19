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В Омской области во дворе дома дети сожгли 300 кг соломы
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В Омской области во дворе дома дети сожгли 300 кг соломы 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
К счастью, обошлось без жертв, огню не дали распространиться на дом и надворные постройки. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошел вчера вечером в Одесском районе.
Приехавшие пожарные увидели, что во дворе жилого дома горит 300 кг соломы, создавалась угроза перехода огня на жилой дом и автомобиль хозяев. Это произошло из-за позднего обращения в пожарную часть.
Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание к 19:22. Предварительная причина пожара — неаккуратное обращение с огнем детей. Добавим, что в тушении возгорания участвовало пять пожарных.
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