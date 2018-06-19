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В Курагинском районе при пожаре в пятиэтажке погиб человек
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В Курагинском районе при пожаре в пятиэтажке погиб человек 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня ночью в поселке Краснокаменск Курагинского района загорелся пятиэетажный дом. Пожарные были на месте через три минуты после вызова. Площадь пожара составила 1080 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 12 человек и 5 пожарных машин. Тушение продолжалось более двух часов.
Из горящего дома спасатели эвакуировали 230 жильцов. Один человек погиб.
По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир на пятом этаже. От огня сильно пострадали квартиры на верхних этажах и кровля здания.
Сейчас дом обесточен, сотрудники МЧС оценвивают его состояние.
Фото: пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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