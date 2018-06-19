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В Курагинском районе при пожаре погиб мужчина
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В Курагинском районе при пожаре погиб мужчина 

АиФ Красноярск 24 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель посёлка Краснокаменск Курагинского района погиб при пожаре, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Пожар возник 19 июня около полуночи в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома. При тушении огня было найдено тело 40-летнего хозяина жилища. По предварительной версии, он погиб от отравления угарным газом.
Огонь через деревянную раму окна перекинулся на балкон и перекрытие крыши. Жителям пришлось покинуть свои квартиры и выйти на улицу.
Следователи проводят проверку произошедшего, назначены экспертизы. Не исключено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем самого погибшего.
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