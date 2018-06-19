В Курагинском районе при пожаре погиб мужчина

Житель посёлка Краснокаменск Курагинского района погиб при пожаре, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Пожар возник 19 июня около полуночи в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома. При тушении огня было найдено тело 40-летнего хозяина жилища. По предварительной версии, он погиб от отравления угарным газом.

Огонь через деревянную раму окна перекинулся на балкон и перекрытие крыши. Жителям пришлось покинуть свои квартиры и выйти на улицу.

Следователи проводят проверку произошедшего, назначены экспертизы. Не исключено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем самого погибшего.