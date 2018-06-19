Ещё
Более 30 тыс. жителей Новосибирской области остались без света во время грозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 30 тыс. жителей Новосибирской области остались без света во время грозы 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Электроснабжение двух районов Новосибирской области нарушено в ночь на вторник в результате грозы и сильного ветра. Без света остались более 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Под отключение попали 48 населенных пунктов на территории Черепановского и Маслянинского районов, 5090 жилых домов с населением 30 тысяч 66 человек, также под отключение попали 19 скважин. Предполагаемая причина отключения — сработка автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ в результате прохождения грозового фронта", — говорится в сообщении.
Информация об отключении на линии электропередачи 110 кВ (подстанции «Легостаево», «Никоновская», «Маслянинская», «Огнево-заимская») поступила в 23:00 мск.
На месте работают шесть аварийно-восстановительных бригад западных электрических сетей, 20 человек, шесть единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.
ТАСС: последние новости
Тренер: землетрясение в Осаке влияет на психологическое состояние японских футболистов Председатель совета директоров Внукова Ванцев выкупит у государства блокпакет аэропорта Около 150 дворов подтоплено в селе Курджиново в Карачаево-Черкесии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предрекли отказ от Крыма250
Российские моряки в КНР умоляют о помощи28
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию132
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян189
Россию посчитали беззащитной перед F-35141
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение