Более 30 тыс. жителей Новосибирской области остались без света во время грозы

"Под отключение попали 48 населенных пунктов на территории Черепановского и Маслянинского районов, 5090 жилых домов с населением 30 тысяч 66 человек, также под отключение попали 19 скважин. Предполагаемая причина отключения — сработка автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ в результате прохождения грозового фронта", — говорится в сообщении.

Информация об отключении на линии электропередачи 110 кВ (подстанции «Легостаево», «Никоновская», «Маслянинская», «Огнево-заимская») поступила в 23:00 мск.

На месте работают шесть аварийно-восстановительных бригад западных электрических сетей, 20 человек, шесть единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.