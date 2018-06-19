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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась почти в 40 раз
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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась почти в 40 раз 

ТАСС 2 часа назад
ЧИТА, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае, где несколько дней подряд шли дожди, за сутки сократилась почти в 40 раз — с 3,8 тыс. до 90 га.
"За прошедшие сутки ликвидированы десять лесных пожаров на общей площади 3,7 тыс. га. На 08:00 местного времени, действуют два лесных пожара в Тунгокоченском и Петровск— Забайкальском районах на общей площади 95 га. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщила во вторник пресс-служба регионального минприроды.
При этом лесной пожар в Тунгокоченском районе на севере Забайкалья общей площадью 90 га находится в труднодоступной и уделенной местности. Он возник из-за грозы и не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. В министерстве отметили, что, поскольку прогнозируемые затраты на тушение этого пожара превышают вред, который он может причинить, власти приняли решение о приостановке работ по его ликвидации.
В тушении второго пожара, который горит в Петровск-Забайкальском районе, участвуют 18 человек, задействовано четыре единицы техники.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание людей в лесах.
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