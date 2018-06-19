Строительство сети железных дорог в Гуанси-Чжуанском АР

Наньнин, 18 июня / Синьхуа / — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.

В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.

Наньнин, 18 июня /Синьхуа/ — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.

В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.

Наньнин, 18 июня /Синьхуа/ — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.

В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.

Наньнин, 18 июня /Синьхуа/ — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.

В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.