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Строительство сети железных дорог в Гуанси-Чжуанском АР
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Строительство сети железных дорог в Гуанси-Чжуанском АР 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньнин, 18 июня /Синьхуа/ — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.
В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.
Наньнин, 18 июня /Синьхуа/ — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.
В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.
Наньнин, 18 июня /Синьхуа/ — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.
В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.
Наньнин, 18 июня /Синьхуа/ — За 5 лет общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/ выросла с 0 до 1751 км, что дало толчок быстрому социально-экономическому развитию региона.
В течение 13-й пятилетки здесь планируется построить разветвленную сеть пассажирских и грузовых магистралей с центром в Наньнине. Суммарная протяженность железных дорог достигнет 6000 км, из которых 2000 км будут высокоскоростными.
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