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«Любите друг друга» — Рудковская и Плющенко пережили землетрясение в Японии
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«Любите друг друга» — Рудковская и Плющенко пережили землетрясение в Японии 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Японии — стихийное бедствие. Мощнейшее землетрясение. Страшно становится от одних только кадров. Подземные колебания взрывают дороги и рушат здания. По официальным данным к этому часу погибли уже четыре человека, в том числе девятилетняя девочка. Около четырехсот получили серьезные травмы.
В нескольких японских префектурах нарушена работа практически всех служб. Закрыты аэропорты, не ходит общественный транспорт. Десятки тысяч домов остались без электроснабжения. Сотни людей — без крыши над головой.
В Генконсульстве России выясняют, есть ли среди пострадавших наши соотечественники. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко, например, который сейчас с женой и сыном находится в Осаке, поспешил успокоить подписчиков — с его семьей все в порядке. Также в сети поклонников и друзей семьи поблагодарила его супруга Яна Рудковская, выложив трогательную семейную фотографию из Японии.
— Цените и любите друг друга, сегодня мы поняли что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации когда ты не можешь никак повлиять ни на что, — написала она на своей странице в Instagram.
Она добавила, что ее супруг уже 20 лет приезжает регулярно в Японию, но такое мощное землетрясение пережил здесь впервые. Рудковская подчеркнула, что они все-равно настроены позитивно и не собираются впадать в панику. «Живем дальше и радуемся жизни!» — отрезюмировала она.
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