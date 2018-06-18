Движение железной дороги в Грузии парализовано из-за непогоды

ТБИЛИСИ , 18 июн /ПРАЙМ/. Движение поездов по рейсам Тбилиси-Батуми, Зугдиди-Тбилиси и Поти-Тбилиси парализовано из-за непогоды в Грузии , сообщает АО «Грузинская железная дорога».

В распространенном компанией заявлении сказано, что «из-за метеорологических условий на районе железной дороги Зестафони отключилось энергонапряжение, что вызвало приостановку движения данных поездов».

"Идет активная работа с компанией «Энерго-Про Джорджиа» для урегулирования проблемы", — отмечено в сообщении.

Сильный ливень и ветер, который начался в масштабах всей Грузии в понедельник вечером, так же вызвал проблемы в столице и регионах страны. По данным грузинских телекомпаний, в Тбилиси затоплены центральные улицы, первые этажи зданий, вход у метро «Ахметели». Ураган так же повалил деревья и сорвал крыши домов в некоторых регионах. Спасательные службы работают в активном режиме для ликвидации последствий непогоды.