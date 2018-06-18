Ещё
Движение железной дороги в Грузии парализовано из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение железной дороги в Грузии парализовано из-за непогоды 

Прайм 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 18 июн /ПРАЙМ/. Движение поездов по рейсам Тбилиси-Батуми, Зугдиди-Тбилиси и Поти-Тбилиси парализовано из-за непогоды в Грузии, сообщает АО «Грузинская железная дорога».
В распространенном компанией заявлении сказано, что «из-за метеорологических условий на районе железной дороги Зестафони отключилось энергонапряжение, что вызвало приостановку движения данных поездов».
"Идет активная работа с компанией «Энерго-Про Джорджиа» для урегулирования проблемы", — отмечено в сообщении.
Сильный ливень и ветер, который начался в масштабах всей Грузии в понедельник вечером, так же вызвал проблемы в столице и регионах страны. По данным грузинских телекомпаний, в Тбилиси затоплены центральные улицы, первые этажи зданий, вход у метро «Ахметели». Ураган так же повалил деревья и сорвал крыши домов в некоторых регионах. Спасательные службы работают в активном режиме для ликвидации последствий непогоды.
Прайм: последние новости
Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в мае вырос на 16,8% Компания Panasonic приостановила работу двух заводов из-за землетрясения В Якутии продлили отопительный сезон для просушки пострадавших от паводка домов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян154
Мельникову заподозрили в опьянении на шоу7
Россия скидывает американские облигации145
Появились подробности о состоянии Кобзона187
Тяжелобольной Билан обратился к народу175
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение