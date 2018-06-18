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Под Красноярском в жилом доме вспыхнул пожар
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Под Красноярском в жилом доме вспыхнул пожар 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажке под Красноярском на площади более 1 тыс. квадратов, есть пострадавший, из дома эвакуированы более 230 человек — МЧС
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