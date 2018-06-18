То, чего ждал весь Владивосток, произойдет в субботу

Жителям Владивостока обещают долгожданное потепление к концу этой недели, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».

Начало недели в Приморье выдалось дождливым. К региону со стороны Китая подошел углубляющийся циклон. В крае установилась преимущественно облачная погода, временами с дождем. Однако к концу недели все изменится.

«После прохождения фронтов в крае начнется потепление. В пятницу начнется потепление, в том числе потеплеет и на побережье. В субботу тепло будет везде, даже во Владивостоке. А в воскресенье в континентальных районах края установится жара, на побережье прохладно», — пишет метеоэксперт.