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То, чего ждал весь Владивосток, произойдет в субботу
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То, чего ждал весь Владивосток, произойдет в субботу 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жителям Владивостока обещают долгожданное потепление к концу этой недели, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».
Начало недели в Приморье выдалось дождливым. К региону со стороны Китая подошел углубляющийся циклон. В крае установилась преимущественно облачная погода, временами с дождем. Однако к концу недели все изменится.
«После прохождения фронтов в крае начнется потепление. В пятницу начнется потепление, в том числе потеплеет и на побережье. В субботу тепло будет везде, даже во Владивостоке. А в воскресенье в континентальных районах края установится жара, на побережье прохладно», — пишет метеоэксперт.
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