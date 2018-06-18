В ОАЭ дадут право на проживание на год для людей из районов войн и бедствий

МОСКВА , 18 июн — РИА Новости . Правительство ОАЭ предоставит право на проживание в стране на один год для людей из районов стихийных бедствий и военных действий, передает местное агентство ENA. "Совет министров под председательством Его Высочества вице-президента государства, главы совета министров и эмира Дубая Шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума утвердил решение о предоставлении гражданам стран, которые страдают от войн и стихийных бедствий, права на проживание в государстве сроком на один год", — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, решение было принято для оказания помощи нуждающимся и людям в тяжелой ситуации из таких стран.