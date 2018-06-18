Ещё
В ОАЭ дадут право на проживание на год для людей из районов войн и бедствий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОАЭ дадут право на проживание на год для людей из районов войн и бедствий 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Правительство ОАЭ предоставит право на проживание в стране на один год для людей из районов стихийных бедствий и военных действий, передает местное агентство ENA.
"Совет министров под председательством Его Высочества вице-президента государства, главы совета министров и эмира Дубая Шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума утвердил решение о предоставлении гражданам стран, которые страдают от войн и стихийных бедствий, права на проживание в государстве сроком на один год", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, решение было принято для оказания помощи нуждающимся и людям в тяжелой ситуации из таких стран.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обратилась с предложением к России190
Тяжелобольной Билан обратился к народу169
Кобзону стало хуже375
Появились подробности о состоянии Кобзона71
Над Россией нависла трудовая угроза750
Видео
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
00:39
Российский беспилотник завис между «Хероном» и «Ястребом»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение