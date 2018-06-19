Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за столкновения с птицей

Отмечается, что речь идет о Boeing, который вылетел из Новосибирска Петропавловск-Камчатский в 23.20 (19.20 мск). Во время набора высоты птица попала в лобовое стекло самолета, из-за чего было принято решение о возвращении в аэропорт.

"На борту находилось 147 пассажиров. Судно кружило, вырабатывая топливо, и в 02.53 местного времени благополучно приземлилось в Толмачево . В 04.57 (00.57 мск) пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом", — рассказала Горбунова.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.