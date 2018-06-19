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Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за столкновения с птицей
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Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за столкновения с птицей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова рассказала, что из-за столкновения с птицей Boeing 737-800 был вынужден вернуться в аэропорт вылета, передает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о Boeing, который вылетел из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский в 23.20 (19.20 мск). Во время набора высоты птица попала в лобовое стекло самолета, из-за чего было принято решение о возвращении в аэропорт.
"На борту находилось 147 пассажиров. Судно кружило, вырабатывая топливо, и в 02.53 местного времени благополучно приземлилось в Толмачево. В 04.57 (00.57 мск) пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом", — рассказала Горбунова.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что причиной возгорания двигателя самолета, на котором сборная Саудовской Аравии направлялась на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая, стала птица.
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