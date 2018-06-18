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Российский МИД предупредил о шторме на мексиканском побережье
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Российский МИД предупредил о шторме на мексиканском побережье 

360tv.ru 1 час назад
Департамент Ситуационно‐кризисного центра МИД РФ предупредил туристов о том, что на мексиканском побережье ожидаются сильные дожди и порывистый ветер, сообщило ИА Nation News.
Также отмечается, что тихоокеанского побережья Мексики достиг тропический шторм «Карлотта». В районе популярных курортов Акапулько и Сиуатанехо ожидаются порывистый ветер и сильные дожди.
В конце мая в Уэльсе на побережье Залива Россили прилив выбросил около 50 акул. Кроме того, на берегу нашли пятиметровую изувеченную тушу дельфина или кита.
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