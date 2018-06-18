Российский МИД предупредил о шторме на мексиканском побережье

Департамент Ситуационно‐кризисного центра МИД РФ предупредил туристов о том, что на мексиканском побережье ожидаются сильные дожди и порывистый ветер, сообщило ИА Nation News.

Также отмечается, что тихоокеанского побережья Мексики достиг тропический шторм «Карлотта». В районе популярных курортов Акапулько и Сиуатанехо ожидаются порывистый ветер и сильные дожди.

В конце мая в Уэльсе на побережье Залива Россили прилив выбросил около 50 акул. Кроме того, на берегу нашли пятиметровую изувеченную тушу дельфина или кита.