В результате крушения лодки в Индонезии погиб один человек, десятки пропали

По данным агентства, инцидент произошел на озере Тоба в провинции Северная Суматра. Спасательная служба проводит операцию по поиску пропавших.

По данным издания Jakarta Post, на борту находилось около 80 человек. Сообщается, что на данный момент удалось спасти пять человек.