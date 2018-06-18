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В результате крушения лодки в Индонезии погиб один человек, десятки пропали
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В результате крушения лодки в Индонезии погиб один человек, десятки пропали 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения лодки на западе Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).
По данным агентства, инцидент произошел на озере Тоба в провинции Северная Суматра. Спасательная служба проводит операцию по поиску пропавших.
По данным издания Jakarta Post, на борту находилось около 80 человек. Сообщается, что на данный момент удалось спасти пять человек.
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