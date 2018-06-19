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Посольство: граждан России на борту затонувшего в Индонезии парома не было
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Посольство: граждан России на борту затонувшего в Индонезии парома не было 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: Италия по-русски
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российских граждан на борту потерпевшего крушение в Индонезии парома не было, судно было не туристическим, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что индонезийские спасатели ищут 128 пассажиров парома, потерпевшего крушение на озере Тоба на острове Суматра.
"По имеющейся информации от поисково-спасательных служб Индонезии, российских граждан не было, на данный момент", — заявил Тетюшин. Он уточнил, что поиски пропавших без вести пока продолжаются.
По его словам, район озера Тоба является туристическим. «Но паром, который там курсировал, не туристический был, так что вероятность (присутствия на нем россиян — ред.) очень маленькая», — заявил собеседник агентства.
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