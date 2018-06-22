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В Японии около 83 тысяч квартир и домов остаются без газа после землетрясения
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В Японии около 83 тысяч квартир и домов остаются без газа после землетрясения 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Пятый канал
В японской префектуре Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю порядка 83 тысяч квартир и частных домов по-прежнему остаются без подачи газа после мощного землетрясения, произошедшего там 18 июня. Такие данные сообщает местная компания Osaka Gas на своем сайте.
Как уточняется, в последние дни удалось восстановить подачу газа почти в 30 тысяч квартир и домов. Планируется, что ремонтные работы будут полностью завершены к 25 июня.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 18 июня на севере префектуры Осака, напоминает ТАСС. В результате удара стихи погибли четыре человека, почти 360 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.
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