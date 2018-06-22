В Японии около 83 тысяч квартир и домов остаются без газа после землетрясения

В японской префектуре Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю порядка 83 тысяч квартир и частных домов по-прежнему остаются без подачи газа после мощного землетрясения, произошедшего там 18 июня. Такие данные сообщает местная компания Osaka Gas на своем сайте. Как уточняется, в последние дни удалось восстановить подачу газа почти в 30 тысяч квартир и домов. Планируется, что ремонтные работы будут полностью завершены к 25 июня. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 18 июня на севере префектуры Осака, напоминает ТАСС . В результате удара стихи погибли четыре человека, почти 360 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.