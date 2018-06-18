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Мужчина выбросился из окна квартиры и упал на аргентинских болельщиков
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Мужчина выбросился из окна квартиры и упал на аргентинских болельщиков 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Все пострадавшие в результате инцидента доставлены в больницу.
Молодой мужчина выбросился из окна квартиры в Москве и упал на двух болельщиков из Аргентины. Пострадавшие иностранцы получили переломы и другие травмы.
— 21-летний москвич на Васильевской улице выбросился из окна квартиры на шестом этаже и упал на проходивших по улице двух болельщиков из Аргентины, — рассказали корреспонденту агентства ТАСС.
Москвич был доставлен с травмами в одно из медицинских учреждений Москвы, где и скончался.
Аргентинские болельщики 37 и 42 лет были доставлены в больницу. Позже стало известно, что одного из них выписали.
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