Мужчина выбросился из окна квартиры и упал на аргентинских болельщиков 

Все пострадавшие в результате инцидента доставлены в больницу.
Молодой мужчина выбросился из окна квартиры в Москве и упал на двух болельщиков из Аргентины. Пострадавшие иностранцы получили переломы и другие травмы.
— 21-летний москвич на Васильевской улице выбросился из окна квартиры на шестом этаже и упал на проходивших по улице двух болельщиков из Аргентины, — рассказали корреспонденту агентства ТАСС.
Москвич был доставлен с травмами в одно из медицинских учреждений Москвы, где и скончался.
Аргентинские болельщики 37 и 42 лет были доставлены в больницу. Позже стало известно, что одного из них выписали.