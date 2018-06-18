Мужчина выбросился из окна квартиры и упал на аргентинских болельщиков

Все пострадавшие в результате инцидента доставлены в больницу.

Молодой мужчина выбросился из окна квартиры в Москве и упал на двух болельщиков из Аргентины . Пострадавшие иностранцы получили переломы и другие травмы.

— 21-летний москвич на Васильевской улице выбросился из окна квартиры на шестом этаже и упал на проходивших по улице двух болельщиков из Аргентины, — рассказали корреспонденту агентства ТАСС

Москвич был доставлен с травмами в одно из медицинских учреждений Москвы, где и скончался.

Аргентинские болельщики 37 и 42 лет были доставлены в больницу. Позже стало известно, что одного из них выписали.