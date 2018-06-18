Ночью в гостинице сборной Японии в Саранске сработал сигнал тревоги

В гостинице Саранска , в которой расположилась сборная Японии , прошедшей ночью сработала сигнализация, сообщает.

”В пять часов утра в гостинице зазвучала сирена. Я в это время спал, но многие партнеры проснулись”, — заявил полузащитник сборной Японии Макото Хасебе.

Примерно в это же время в японской префектуре Осака произошло мощное землятресение. Пострадали по последним данным японских СМИ более 300 человек, трое — погибли.

”Ночью в гостинице, где мы остановились, сработал сигнал тревоги примерно в то же время, когда в Японии было землетрясение. Некоторые игроки из-за этого не выспались”, — рассказал главный тренер сборной Японии Акиро Нисино.