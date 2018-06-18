Ночью в гостинице сборной Японии в Саранске сработал сигнал тревоги 

В гостинице Саранска, в которой расположилась сборная Японии, прошедшей ночью сработала сигнализация, сообщает.
”В пять часов утра в гостинице зазвучала сирена. Я в это время спал, но многие партнеры проснулись”, — заявил полузащитник сборной Японии Макото Хасебе.
Примерно в это же время в японской префектуре Осака произошло мощное землятресение. Пострадали по последним данным японских СМИ более 300 человек, трое — погибли.
”Ночью в гостинице, где мы остановились, сработал сигнал тревоги примерно в то же время, когда в Японии было землетрясение. Некоторые игроки из-за этого не выспались”, — рассказал главный тренер сборной Японии Акиро Нисино.
19 июня в Саранске состоится матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Японии, начало — в 15:00 по московскому времени.