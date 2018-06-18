В Поморье начались пожары в лесах

Сразу два лесных пожара в эти выходные тушили в Архангельской области

Первое возгорание было замечено 17 июня в Кушкопольком лесничестве. Его удалось быстро потушить — огонь разошёлся всего лишь на площади 0,02 гектара.

Второй пожар произошёл в Северодвинском лесничестве. На месте до сих пор работают пожарные Единого лесопожарного центра и сотрудники пожарно-химической станции. Площадь пожара — 18 гектаров, начался он недалеко от реки Урзуга. В Едином лесопожарном центре сообщают, что угрозы населённым пунктам нет, так как до ближайшей деревни около 10 километров. Оба возгорания связывают с неаккуратным обращением с огнём в местах отдыха.

Напомним, в конце весны в Архангельской области был объявлен пожароопасный сезон.