Игроков сборной Японии разбудила сирена во время землетрясения в Осаке

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал землетрясение, произошедшее в японской префектуре Осака , в результате которого погибли три человека. Также Нисино поделился ожиданиями в преддверии стартового матча на чемпионате мира—2018 с командой Колумбии

«Когда в Японии произошло землетрясение, в то же время нас разбудила сирена. Думал, это мне звонят. Некоторые игроки не выспались, как-то на них это повлияло, несомненно.

Хонда? Он переехал в Мексику и вырос с тех пор. Потому мы его и выбрали в сборную. С технической точки зрения он — неотъемлемая часть команды. Мы провели три товарищеских матча, и он показал себя очень хорошо. Я уверен в его способностях. Хамес? Его будет сложно сдерживать. Вся команда должна его опекать. Мы будем стараться, но я не знаю, сработает ли это. Он на поле везде. Мы не хотим играть вторым номером, но Колумбия — очень организованная команда, хорошо контролирует мяч. Постараемся сковать их и взять инициативу в свои руки. Нужно быть сосредоточенными, искать варианты в атаке. Каждый игрок должен выложиться на все сто. Хотим, чтобы игроки были уверены в себе. Конечно, нужно будет потратить время и на защиту, но нужно будет отвечать атаками.

У меня был всего месяц на подготовку команды, но мы провели этот месяц ударно. Может, мы готовы не на 120 процентов, но ребята готовы сыграть завтра. Мы посоревнуемся с колумбийцами в скорости, и молодые японские игроки обладают всеми необходимыми навыками. У нас организованная, дисциплинированная команда", — передаёт слова Нисино корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.