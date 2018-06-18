Видео: В Якутии пьяный капитан умудрился посадить паром на мель

Пассажиры парома Олекминск — Заречный в Якутии едва не погибли из-за пьяного капитана судна. Паром сель на мель посреди реки. Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», неладное они заподозрили, когда поняли, что уже на целый час опаздывают в пункт назначения, да и плывут по реке Лене почему-то зигзагами.

Связаться с диспетчерами паникующим пассажирам не удалось. Сойти — тоже, паром плыл далеко от берега. Позже, сообщают очевидцы, они увидели пьяного капитана. Внезапно люди почувствовали сильный толчок, некоторые из них упали. Оказалось, что паром сел на мель. Спасти пассажиров помогло не иначе как чудо. Рядом проплывало судно, которое взяло на борт путешественников.