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Видео: В Якутии пьяный капитан умудрился посадить паром на мель
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Видео: В Якутии пьяный капитан умудрился посадить паром на мель 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Пассажиры парома Олекминск — Заречный в Якутии едва не погибли из-за пьяного капитана судна. Паром сель на мель посреди реки. Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», неладное они заподозрили, когда поняли, что уже на целый час опаздывают в пункт назначения, да и плывут по реке Лене почему-то зигзагами.
Связаться с диспетчерами паникующим пассажирам не удалось. Сойти — тоже, паром плыл далеко от берега. Позже, сообщают очевидцы, они увидели пьяного капитана. Внезапно люди почувствовали сильный толчок, некоторые из них упали. Оказалось, что паром сел на мель. Спасти пассажиров помогло не иначе как чудо. Рядом проплывало судно, которое взяло на борт путешественников.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что на Брынском водохранилище Калужской области столкнулись два прогулочных катера.
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