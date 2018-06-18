«Аэроэкспресс» заменил все поезда во «Внуково» двухэтажными

Из Москвы аэропорт «Внуково» теперь будут курсировать только двухэтажные поезда «Аэроэкспресса», говорится в сообщении перевозчика. Компания сообщила, что ввела в эксплуатацию еще один двухэтажный поезд швейцарского производителя Stadler.

Именно этот поезд был поставлен в Москву первым из двухэтажных, но ранее он выезжал только на испытательный полигон, отмечается в сообщении.

Использование двухэтажных составов увеличивает пропускную способность, приводятся в сообщении слова гендиректора «Аэроэкспресса» Михаила Ковальского: «Таким образом, мы всегда будем готовы к работе в условиях увеличенного пассажиропотока».