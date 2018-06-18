Как выжить при землетрясении

Японии случился шторм. И не на море, а на суше. Землетрясение магнитудой 5,9, произошло на юге страны. От стихийного бедствия пострадало 200 человек. Погибли трое — двое взрослых мужчин и 9-летняя девочка. Ребёнка придавило стеной у школьного бассейна.

Сотни людей остались без крыши над головой, их разместили в пунктах временного пребывания. В метеорологической службе Японии предупреждают жителей страны — расслабляться пока рано. Высока вероятность повторных толчков. Государственные власти открыли чрезвычайный штаб по устранению последствий стихийного бедствия.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Yang Tao Жители страны восходящего солнца к подземным толчкам привыкли. Землетрясение здесь — явление распространённое. Страну «лихорадит» в среднем раз в год. Сейсмическая активность здесь наблюдалась и в 2017, и в 2016 годах.

России землетрясения тоже случаются. Чаще всего это происходит в горной местности, в местах стыков тектонических плит. Самые сейсмически опасные районы — это Кавказ, Алтай , Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Камчатка, Сахалин.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/z03 — В этих регионах амплитуда землетрясений теоретически может достигать 9 баллов. Возможны серьёзные разрушения зданий, и гибель людей, —сказал член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой Строительной и теоретической механики, профессор, доктор технических наук Владимир Мондрус.

Москве подземные толчки происходят нечасто. Регион расположен в пределах устойчивого участка земной коры. Последний раз столицу лихорадило в 2013 году, в нескольких зданиях прошла эвакуация. Жители Санкт-Петербурга пережили последнее землетрясение магнитудой в 2 балла в 2004 году. Во многих домах северной столицы появились трещины.

— Москва находится на равнине, она может получать землетрясения от Карпат в Румынии . Но максимум, который может быть, — это 5 баллов. Выше невозможно чисто теоретически, при всём желании. Что касается Санкт-Петербурга, там практически можно не учитывать фактор землетрясений, максимум до 3-4 баллов, — рассказал Владимир Мондрус.

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Кадр из фильма «Землетрясение»

Эксперты говорят — землетрясений одинаково боятся и в тех регионах, где подземные толчки происходят нечасто, и в сейсмически опасных районах.

Люди теряются и не знают, что делать: то ли бежать на улицу прихватив детей, то ли остаться дома. По словам экспертов, обе эти тактики могут быть верны.

— При подземных толчках главное покинуть помещение и не стоять вблизи конструкций: домов, вышек, рекламных щитов, столбов линий электропередач, — считает Владимир Мондрус.

Global Look Press/ Xinhua /Yue Yuewei

Главный научный сотрудник института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин спорит с коллегой — выбегать из здания — не всегда мудрое решение. Остаться дома иногда более правильный вариант.

— Например, если оно (здание. — News.ru) выстояло при первых толчках, главное найти такое место, где минимален риск попадания осколков и обрушения, — заявил он.

Какое бы вы решение не приняли, главное — отойти подальше от окон, стен, кухонной утвари, полочек, уставленных сувенирами. Если повезёт, вы увернётесь от последствий стихии.

— Самая большая опасность — это осколки стёкол, отлетающая штукатурка, предметы интерьера. Когда происходит землетрясение высокой амплитуды, вы вряд ли успеете что-либо сделать. Самая сильная волна — поперечная — идёт сразу после первой, продольной, интервал между ними секунды либо доли секунды. Всё, что могло, разрушится разрушается сразу, здесь поможет только везение, — говорит Пётр Шебалин.

Global Look Press/Xinhua/Zhang Nan Эксперт отмечает: если вы всё же решились покинуть помещение, лучше пользоваться лестницей, а не лифтом. Всё потому, что сейсмической активности часто сопутствуют сбои электроэнергии — можно застрять между этажами всерьёз и надолго.

Находясь на улице, особенно нужно быть острожными рядом с объектами самовольной застройки — дачными домиками, сараями, несогласованными рекламными щитами. Они с большей вероятностью рухнут вам на голову, чем 25-этажная высотка.

— Возможные землетрясения учитываются при расчёте сооружений во всех регионах. Любое мало-мальски ответственное сооружение, включая будку для энергостанции. В сейсмически опасных регионах ведётся серьёзный расчёт, применяются дополнительные средства, сейсмоизоляторы. Что касается объектов самовольной постройки — ни в чём быть уверенным нельзя, — отметил Владимир Мондрус.

Идеальное место, чтобы переждать землетрясение — это пустырь, поле, или широкая городская площадь. В лес тоже бежать не рекомендуется. Падающие деревья — частая причина травм во время землетрясений.

Global Look Press/Ropi/Giampiero Lattanzio

Ещё одна опасность землетрясения — сбои в работе внутренних органов. Подземные толчки могут серьёзно подорвать здоровье.

— Это связано с проблемами с внутричерепным давлением. Вот смотрите, это как в боксе: нокаут — это удар по черепной коробке, при котором происходит сотрясение мозга — достаточной силы, чтобы человек потерял сознание. Нечто подобное может происходить и при землетрясение и не только с мозгом, но и со внутренними органами, — озадачил Владимир Мондрус.

Способов защитить организм от губительных последствий нет. Единственное, что поможет человеку — крепкое здоровье. Организму, не обременёному множеством болезней, проще переживать отрицательные воздействия окружающей среды.