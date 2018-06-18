В ближайшие три года в ТиНАО будет построено 200 км и запроектировано 130 км дорог

«По наземному транспорту: ближайшие три года на новой территории будет вестись активная работа. За шесть лет мы ввели в эксплуатацию более 90 км дорог, в ближайшие три года будет построено почти 200 км. Будут достроены ЦКАД, Калужское шоссе, Солнцево-Бутово-Видное. Будет проложена масса поперечных сообщений и две продольные связи, вдоль Калужского и Киевского шоссе: одна из них пойдет на Филатов луг, а вторая в Саларьево. За три года мы построим в два раза больше, чем за шесть лет. И еще 130 км начинаем проектировать, часть из них может быть построена в эти три года, а часть перейдет уже на следующий период», — сказал В. Жидкин.