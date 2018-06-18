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Под Рыбинском столкнулись теплоход и весельная лодка
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Под Рыбинском столкнулись теплоход и весельная лодка 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Инцидент произошел возле поселка Кирпичное. Прогулочный теплоход «Московский» задел лодку, когда причаливал к берегу. На её борту находились четыре человека.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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