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Под Рыбинском столкнулись теплоход и весельная лодка
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Под Рыбинском столкнулись теплоход и весельная лодка
АиФ
29 минут назад
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Фото:
АиФ
Инцидент произошел возле поселка Кирпичное. Прогулочный теплоход «Московский» задел лодку, когда причаливал к берегу. На её борту находились четыре человека.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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