Под Рыбинском столкнулись теплоход и весельная лодка

Инцидент произошел возле поселка Кирпичное. Прогулочный теплоход «Московский» задел лодку, когда причаливал к берегу. На её борту находились четыре человека.

По предварительным данным, никто не пострадал.