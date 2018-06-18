Спасатели эвакуировали посетителей подтопленного кафе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ , 18 июня. / ТАСС /. Спасатели эвакуировали 25 посетителей и работников кафе города Невинномысска , которое затопило из-за подъема уровня рек Кубань и Большой Зеленчук на Ставрополье , сообщает в понедельник пресс-служба краевой аварийно-спасательной службы. По данным Гидрометцентра края, в понедельник уровень воды в реках продолжил спадать, но неблагоприятный прогноз сохраняется до конца суток.

"Сильная волна водной массы обрушилась на место слияния рек Кубань и Большой Зеленчук. В прибрежном кафе отдыхали жители одного из районов города Невинномысска. Внезапно вода начала подниматься, и люди, находившиеся внутри здания, оказались в кольце из водной толщи. Само здание находилось немного выше уровня земляного покрова, но вот путь наружу был отрезан", — говорится в сообщении пресс-службы.

На автомобиле "Нефаз" спасатели подъехали к кафе и вывезли людей в безопасное место.

В воскресенье в Невинномысске также оказались подтоплены дороги на пойменных территориях. По данным краевого Гидрометцентра, причиной подъема уровня воды стали обильные дожди, выпавшие в воскресенье в верховьях реки Кубань на территории Карачаево-Черкесии

"Дальнейшее продвижение паводочной волны привело к повышению уровня воды [на территории Ставропольского края] до опасной отметки 750 см (затопление прилегающих территорий). В 08:00 мск 18 июня уровень воды составил 668 см, что ниже отметки неблагоприятного явления на 32 см. Действие штормового предупреждения о возможном достижении уровнями воды опасной отметки сохраняется до конца суток 18 июня", — уточняют метеорологи.