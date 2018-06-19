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В Кузбассе назначен временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС
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В Кузбассе назначен временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС 

ТАСС 56 минут назад
Фото: СибДепо
КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Замдиректора департамента оперативного управления МЧС России, 48-летний Алексей Шульгин назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону во вторник.
Как сообщалось, прежний руководитель областного главка МЧС Александр Мамонтов был отправлен в отставку после того, как стал фигурантом уголовного дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
"Алексей Шульгин назначен врио начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области. До настоящего времени он занимал должность заместителя директора департамента оперативного управления МЧС России. Представил Шульгина первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян", — сказали в ведомстве.
Шульгин родился в Кемерове 17 мая 1970 года, в 1992 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. В МЧС России он проходит службу с 1992 года на различных командных должностях, также был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, в числе обвиняемых 10 человек, в том числе экс-начальник областного главка МЧС Мамонтов. После произошедшей трагедии в регионе произошло крупные кадровые перестановки: 1 апреля ушел в отставку Аман Тулеев, руководивший областью с 1997 года, врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.
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