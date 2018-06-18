Ещё
Компания Panasonic приостановила работу двух заводов из-за землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания Panasonic приостановила работу двух заводов из-за землетрясения 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 18 июн — РИА Новости. Японский производитель электроники компания Panasonic объявила о приостановке работы своих заводов в городах Такацуки и Кадома в префектуре Осака, сообщила телекомпания NHK.
В Такацуки, одном из наиболее пострадавших от землетрясения в понедельник населенных пунктов, остановлен завод по производству осветительных приборов и ламп Panasonic Lighting Devices Co., Ltd. Из-за транспортного паралича, помешавшего сотрудникам добраться до рабочих мест, временно закрылось и предприятие в Кадоме, где расположена также штаб-квартира компании.
В северной части префектуры Осака в 7:58 (1:58 мск) в понедельник произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибальной шкале, принятой в Японии. К этому часу есть информация о трех погибших и 307 пострадавших.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто-то подставил Путина»81
Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе706
Тяжелобольной Билан обратился к народу136
ЕС определился с санкциями по Крыму377
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий100
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
00:29
Жадные чайки атаковали машину
Общество
01:26
Пьяный пассажир подрался в самолете и пожалел
Происшествия
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
27:12
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
Личный счет Экономика
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение