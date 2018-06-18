Компания Panasonic приостановила работу двух заводов из-за землетрясения

В Такацуки, одном из наиболее пострадавших от землетрясения в понедельник населенных пунктов, остановлен завод по производству осветительных приборов и ламп Panasonic Lighting Devices Co., Ltd. Из-за транспортного паралича, помешавшего сотрудникам добраться до рабочих мест, временно закрылось и предприятие в Кадоме, где расположена также штаб-квартира компании.