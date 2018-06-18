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Режим ЧС ввели в подтопленном Псебайском городском поселении Краснодарского края
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Режим ЧС ввели в подтопленном Псебайском городском поселении Краснодарского края 

ТАСС 18 июня 2018
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Псебайском городском поселении Мостовского района (Краснодарский край) из-за подтопления домовладений после ливней. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава района Сергей Ласунов.
"Режим ЧС введен в Псебайском городском поселении. Прошла вчера комиссия, уточнила информацию, то ли 110, то ли 112 [подтопленных] дворов", — сказал Ласунов.
Он добавил, что пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась.
"Достаточно стандартная ситуация для мая-июня в предгорной зоне. В Псебае вода сошла, ее нет ни во дворах, ни в домах, ведется комплекс восстановительных работ", — добавил глава района.
По данным пресс-службы Мостовского района, из подтопленных территорий и колодцев откачиваются вода, ил и нанесенный грунт. Специализированной организацией проводится дезинфекция территории. Жители в целях профилактики проходят антибактериальную вакцинацию.
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